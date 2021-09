Il y a longtemps qu’un vainqueur de l’Eurovision ne s’était plus mué en véritable phénomène dans nos contrées occidentales. En remportant le concours le 22 mai dernier à Rotterdam, les Italiens de Måneskin ont décroché le gros lot, eux qui s'étaient déjà fait remarquer en se classant deuxième de X Factro en 2017, avec un contrat chez Sony à la Clé. L’année suivante, leur single “Torna a casa” avait tout bousculé sur son passage. Quintuple disque de platine, il totalise aujourd'hui plus de 110 millions de vues sur YouTube.

Aux oubliettes la polémique sur la cocaïne, d’ailleurs démentie par les examens auxquels le chanteur s’est immédiatement soumis, le groupe s’est forgé une fan base des plus conséquentes en moins de temps qu’il ne faut pour le dire. On en veut pour preuve, le succès du concert donné cet été au Ronquières Festival. Une prestation qui avait tout d’un tsunami. Explosive, toutes guitares en avant, elle n’a pas manqué d’être remarquée bien au-delà de nos frontières, notamment grâce à la reprise de “Burry a Friend” de Billie Eilish qu’ils ont proposé ce soir-là.

Rebelote ce week-end avec leur présence à Paris pour le Global Citizen Live lors duquel ils ont interprété "Zitti E Buoni".

Manifestement, Måneskin a apprécié son court séjour chez nous puisque la Belgique figure au programme de leur tournée européenne dont les dates viennent d’être dévoilées.

Rendez-vous le 10 février 2022, à Bruxelles, à Forest National, pour la deuxième date de ce Loud Kids on Tour après Londres. Et si d’aventure les tickets venaient à partir en quelques minutes seulement, ou si géographiquement cela vous convient, mieux, sachez qu’ils seront à la Rockhal d’Esch-sur-Alzette (Luxembourg) le surlendemain. Et au Zénith de Paris le 21 février.

© D.R.

Les places pour les concerts de Forest National et d’Esch-sur-Alzette seront mises en ventes ce jeudi 30 septembre à partir de midi via www. GraciaLive.be et dans les points de vente habituels.