Musique Manu Katché, batteur éclairé, est l’une des têtes d’affiche du Dinant Jazz Festival.

Manu Katché est une figure connue, pas seulement pour ses apparitions dans le jury de La Nouvelle Star : quand on ne l’a pas vu accompagnant Peter Gabriel, c’est avec Sting, Tears For Fears, Youssou N’Dour ou, en formule jazz, avec Jan Garbarek et Tomasz Stanko, lorsqu’il œuvrait pour l’étiquette ECM. Au final, on pourrait dire que le natif de Saint-Maur-des-Fossés, dans le Val-de-Marne, a donné dans toutes les directions. La soixantaine venue, Manu a souhaité faire le point sur ses talents, comme on le verra, par deux fois, au Dinant Jazz Festival ce week-end.

Votre nouvel album est rock, jazz, electro, hip-hop. "The Scope", pour le coup, est particulièrement large…