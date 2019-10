Un peu plus d’un an après la sortie de Je reviens à toi, son dernier album studio hanté par un amour perdu, Marc Lavoine est de retour avec sous le bras un copieux best of. Un triple CD composé de 53 titres (24 pour le double vinyle) qui retrace ses 35 ans de carrière, dont la commercialisation est fixée au 1er novembre.

(...)