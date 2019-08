Il était écrit que Marc Ysaye ne resterait pas inactif bien longtemps. La série de concerts Early Years de Machiavel à peine terminée et fraîchement retraité de la radio où il a cédé les commandes de Classic 21 tout en restant présent à l’antenne avec ses Classiques, celui qui incarne la mémoire du rock en Belgique s’apprête à sortir un premier album solo. Un single est attendu avant la fin de l’année et le disque dans la foulée ou début 2020. "Il n’y a pas encore de date de sortie, ni de label, nous dit-il avant d’ajouter qu’aujourd’hui, les labels, on les fait soi-même."





