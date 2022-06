Nous sommes maudits. Sans même devoir attendre la période de Noël, durant laquelle toutes les radios s’ingénient à nous bombarder avec "All I Want for Christmas is You", voilà que le tube obsédant fait son grand retour dans l’actu en plein mois de juin. C’est la faute de Andy Stone, qui a porté plainte pour plagiat et réclame donc 20 millions $ à Mariah Carey. Il lui reproche d’avoir utilisé le même titre que sa chanson country. Une plainte qui a peu de chances d’aboutir : les paroles et la musique sont différentes, et pas moins de 177 chansons portent ce titre. En attendant, par sa faute, c’est déjà Noël dans nos oreilles. Et ça, ça devrait aussi être punissable…