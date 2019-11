La jeune parisienne mélange textes poétiques, punchlines bien trempées et sonorités pop.

Son prénom lui a été donné suite à la chanson éponyme de Joan Baez. L’icône des années 60 a transmis à Marie-Flore l’amour de la musique folk, du moins pendant un temps. Ses premiers projets, comme l’albumsorti en 2014, étaient inspirés par les artistes qu’elle a toujours écoutés : Leonard Cohen, Velvet Underground ou encore Cat Stevens. Et puis un jour, elle prend connaissance d’un certain Damso, du duo de rappeurs PNL et de la nouvelle reine de la pop Dua Lipa. Ses horizons changent, des opportunités s’ouvrent. Elle troque sa guitare pour le piano. Le folk pour la pop. L’anglais pour le français.

(...)