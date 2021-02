"Il m’avait gratifié d’un génial featuring, écrit ainsi Marka, sur son compte Facebook en postant la vidéo du titre en question, en hommage à Tonton David disparu hier à l'âge de 53 ans. Je l’avais invité aux Francos de Spa et au Forum de Liège. Lui m’avait emmené à la fête de l’ Humanité. Il groovait tellement... Bon voyage Tonton."

Nous avons alors contacté le papa d'Angèle et Roméo Elvis pour qu'il nous raconte cette collaboration surprenante. "Je l'ai connu grâce à notre tourneur commun à l'époque, on avait le même pour la France, raconte le chanteur belge qui avait toutefois déjà croisé sa route grâce au comédien belge Riton Liebman. Et on a été amené à se rencontrer comme ça. Et puis il a fait un featuring sur un de mes singles. C'est en fait une version remaniée d'une de mes chansons, intitulée 'Je parle'. Mais, avec la version de Tonton David, on l'a transformé et elle s'appelle 'Ma langue au chat'."

"Je ne l'avais plus vu depuis longtemps"

"On se connaissait un petit peu, se souvient celui qui l'avait invité aux Francofolies de Spa mais aussi au Forum de Liège en compagnie de Mc Solaar et Princesse Erika. C'était un bon vivant. Un mec qui était capable dès qu'il arrivait de poser sa voix sur ta chanson. En plus, la mienne était un reggae donc tout à fait dans son style et ses cordes. Il a donc magnifié ma chanson. C'était superbe!"

Marka adorait ce que Tonton David chantait (il possède un de ses albums chez lui), il ne s'est alors pas privé de lui demandé un featuring en 2002. "C'est une vieille histoire mais il n'y avait pas de raison de ne pas le faire. C'était un chouette moment. Je ne l'ai plus vu depuis longtemps, malheureusement. Je ne savais même pas ce qu'il était advenu." Une seule chose est sûre, est qu'il tenait à lui rendre cet hommage car "quand il arrivait sur scène, il connaissait le métier. Il ne fallait pas lui expliquer deux fois!"