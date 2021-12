Pour les fêtes, Marka propose un CD et deux livres qui reviennent sur son drôle de parcours.

Parce que sur scène, il aime autant raconter des histoires que chanter ses chansons, Marka avait imaginé, voici des années, compiler toutes ces anecdotes dans un livre qui brosserait un portrait de lui, au fil des décennies. Sauf que depuis 2013, il s’est passé deux ou trois "bricoles" dans la vie de l’artiste, qui lui ont donné envie de reprendre la plume et de compléter le récit. "Le temps a passé, les enfants ont grandi et je me suis retrouvé, l’année passée, de nouveau en questionnement quand j’ai sorti l’album Terminé bonsoir en France. Je me suis dit qu’en France, on ne sait pas trop qui je suis, même si j’ai eu un début de succès il y a une vingtaine d’années."

(....)