Fiidèle au poste pour son live du samedi soir, le chanteur vous donne désormais rendez-vous à 20h10 sur sa page facebook et sur dh.be.

Pas question de se laisser abattre par un virus, tout corona soit-il, et un quelconque confinement. Marka a donné le la dès avant les mesures décidées par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19 en proposant un live tous les samedis soir à 19h45, pour lutter contre la morosité ambiante.

Attention ! Pour son troisième concert, ce samedi, il change d’horaire. Désormais, c’est à 20h10 qu’il fixe rendez-vous. Afin de “permettre à tout le monde d’aller applaudir le personnel soignant à 20h00”, explique-t-il. Et il innove aussi dans la formule. Place désormais à une masterclass. Enfin, en partie car ce n’est pas la seule surprise qu’il a concocté.

Le Bruxellois annonce une poignée de titres en acoustique, un duo avec son épouse Laurence Bibot, un autre à distance. Des choristes aussi, et non des moindres : Myriam Leroy, Ambre de Pierpont et… Angèle ! Le tout sera ponctué par cette masterclass pendant laquelle il racontera l’histoire d’un de ses titres : son écriture, son enregistrement et des anecdotes autour de tout cela. Voilà promet d’être tout sauf triste.

Sur sa page Facebook, Marka a aussi lancé un appel à la solidarité. “Chaque année, je fais un gala pour récolter des sous, rappelle-t-il. Et pour le moment, les associations ont plus que jamais besoin d’argent parce qu’elles sont débordées. Je voulais simplement attirer votre attention là-dessus. Je sais que tout le monde essaye d’attirer l’attention sur quelque chose mais si ça vous dit, allez sur les sites de Infirmiers de rue, Médecins du Monde Belgique, L’îlot (Sortir du sans-abrisme). Allez sur n’importe quel site qui vous convient, qui vous touche, et vous donne envie d’être solidaire avec les associations qui viennent en aide aux gens qui sont dans la rue.”





Solidarité familiale

Une solidarité déployée à l’échelle familiale puisque Roméo Elvis se montre aussi solidaire. Il l’a écrit sur Instagram : 100 % des bénéfices des ventes du merchandising de son site sont à présent reversés, via la Fondation Roi Baudouin, aux associations de premières lignes qui luttent chaque jour contre le Covid-19. “En plus de bien rester en confinement à la maison, écrit-il, aidons ensemble les hôpitaux et les organisations qui viennent en aide aux personnes en situation de pauvreté et aux sans-abri durant cette période difficile.” Un bonheur n'arrivant pas seul, il fait planer un mystère depuis ce vendredi. Toujours sur Instagram, il a annoncé: "Quelque chose arrive". Un commentaire agrément d'un réveil en forme de compte à rebours.





La semaine dernière, loin de la polémique lancée par Cauet quant à son manque de coeur, c’est Angèle qui postait dans sa story Instagram des appels à venir en aide au personnel soignant et aux hôpitaux, notamment bruxellois.