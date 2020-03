Comme le week-end dernier,le chanteur bruxellois remet ça et promet des surprises.

Serge Van Laeken, alias Marka, l'a décidé, pas question de se laisser gagner par la morosité ambiante et par l'ennui en ce temps de confinement.A 19h45 ce samedi, il proposera une demi heure de concert, depuis chez lui. En toute simplicité mais avec des surprises à la clé.

Le week-end dernier, à la demande des internautes,il avait rejoué d'anciens titres de son répertoire et proposé un lot de reprises comprenant "Caroline" de MC Solaar et "Tout oublier" d'Angèle et Roméo Elvis.

Pour ce nouveau rendez-vous, il cache bien son jeu et ne laisse rien filtrer. Ce sera à découvrir à partir de 19h45 sur dh.be.





Marka n'est pas le seul à avoir sorti sa guitare pour mettre de l'ambiance sur la Toile et dans les chaumières.

Depuis une semaine, les initiatives se multiplient. Vendredi en fin d'après-midi, c'est Patrick Bruel qui a donné de la voix pendant une demi-heure avec son Stand Up @Home; un set acoustique durant lequel il a distillé ses succès et des anecdotes autour de ceux-ci.

A revoir ci-dessous.









Au rayon des belles surprises, c'est M qui avait déjà fait très fort en début de semaine avec un concert depuis son antre en compagnie de... Pierre Richard.





Et il a remis cela vendredi avec une bonne heure de bonne humeur en musique en famille et choisie par les fans du groupe Facebook M&Nous et du forum Labo-M.





Mention spécial aussi à Cali qui, lui, a proposé non pas une prestation solo mais un titre accompagné par son groupe, le tout en multicam et donc, en respectant les mesures de confinement. De quoi en inspirer d'autres.





Raphael a également sorti la guitare pour 20 minutes d'acoustique, confiné à la maison mais toujours le chapeau vissé sur la tête.