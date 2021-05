Dix-neuf ans après Je vous dis tout, son premier album, six ans après Days of Wine and Roses, Marka est de retour avec Terminé bonsoir. Un nouvel album qu’il a travaillé tant et plus pendant le confinement. Et qui n’arrive pas seul puisque l’accompagne le livre du même titre dans lequel le chanteur se raconte, depuis sa plus tendre enfance à Molenbeek jusqu’au succès de ses enfants Angèle et Roméo Elvis.

Le Bruxellois signe un album comme il les aime : plein de diversité. "On m’a toujours critiqué pour ça, remarque-t-il. Je continue parce que je ne sais pas faire autrement. Il faut savoir qui on est et après 40 ans, je crois commencer à le savoir." Cerise sur le gâteau, le voici à nouveau avec plus qu’un pied en France après avoir signé avec le label parisien AT (h) OME.

