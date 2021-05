Marka n’est pas près d’oublier cet anniversaire. Pour ses 60 ans, il s’offre une nouvelle vie. Ou plutôt, il goûte à nouveau à ce qu’il avait effleuré dans les années 90 lorsque son titre “Accouplés” avait envahi les ondes radios belges et françaises avant d’être banni suite à l’attentat du RER B à Saint-Michel, en 1995. La faute, comme pour d'autres, à sa musicalité arabisante…

Aujourd'hui, la sortie de son nouvel album, Terminé bonsoir, lui vaut d’être partout en France. Que ce soit en radio (France Inter, etc.), dans la presse quotidienne et hebdomadaire et même en télévision! En effet, vendredi dernier, il était l’invité de Nagui pour un Taratata à découvrir dans le courant du mois de juin. Comme il l’a confié à la DH lors de la sortie de son disque, il est sur un petit nuage.

Ses 60 ans, Marka y pense depuis un moment. Pendant le premier confinement, il nous avait glissé dans l’oreille son intention de préparer quelque chose qui lui tenait à cœur, ce que beaucoup de monde rêve de faire depuis un bon bout de temps : mettre sur la même scène toute la “Van Laeken Connection” – à savoir Marka, Laurence Bibot, Roméo Elvis, Angèle et mamie Pilou – et d’autres invités pour faire la fête. C’était ça le concept du “Family style” annoncé pour ce jeudi 27 mai. Malheureusement, la repasse du Covid l’a contraint de reporter le rendez-vous à l’année prochaine.

Qu’à cela ne tienne, Marka n’allait pas laisser passer ses 60 ans depuis son divan. Il propose donc un concert en livestream, concept très en vogue depuis quelques mois. Non pas un remake d’une de ses prestations contre la morosité “bricolée” (c’est lui qui le dit !) depuis chez lui comme il en a fait tant pendant le premier confinement. Il s’agit ici d’un vrai concert, en costume, avec les guitares et tout le toutim. L’événement est annoncé en solo ou presque... De quoi alimenter toutes les hypothèses, même les plus folles. Comme celle d'y voir Angèle et Roméo Elvis pointer le bout de leur nez.

Ce concert depuis l’AB est à voir gratuitement sur la site de la salle (www.abconcerts.be). Le choix de la salle n'est pas innoncent. En 1978, le jeune Serge Van Laeken y jouait les petites mains lors des concerts. Trois ans plus tard, c'est comme bassiste d'Allez Allez qu'il s'y produisait pour la première fois. Depuis, il est devenu un habitué des lieux

Ce rendez-vous, c’est aussi l’occasion pour le chanteur de lancer un appel aux dons en faveur des Restos du Cœur.

On le sait, la crise du coronavirus a des conséquences qui dépassent largement l’aspect sanitaire des choses. De très nombreuses personnes ont vu leur précarité s’aggraver, tandis que d’autres y ont basculé, du jour au lendemain. C’est notamment le cas de jeunes et d’étudiants. À cela s’ajoutent les difficultés rencontrées par les Restos du Cœur qui, en raison de la situation générale, ont bien du mal à s’approvisionner afin d’offrir des repas aux plus nécessiteux.

Impossible pour Marka de rester de marbre face à cette situation, lui qui met un point d’honneur chaque année à se glisser dans le costume de Monsieur Loyal pour le Gala des Solidarités qu'il organisé à Bruxelles au profit de Médecins du Monde et de d’Infirmiers de Rue, des associations qui viennent en aide aux sans-abri.