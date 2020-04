Comme tous les samedis depuis la mi-mars, le chanteur bruxellois sort sa guitare pour animer la soirée. Rendez-vous à 20 h 10 sur dh.be pour suivre sa prestation.

Non, ce virus, tout corona qu’il soit, n’aura pas raison de nous et de la détermination de Marka. Tous les samedis à 20 h 10, il propose un live truffé de trouvailles pour booster le moral de chacun. S’il a été rejoint depuis par d’innombrables autres artistes proposant des prestations sur la Toile, il a été le premier à dégainer le Facebook live, dès avant le confinement imposé.

Après les duos avec Angèle et Laurence Bibot, les chœurs par photos interposées, etc., place ce soir à une Masterclass consacrée à son titre “Poulette” et surtout à un mashup constitué d’une des chansons qu’il avait coécrite avec MC Solaar à l’époque et de “Drôle de question” extraite du répertoire de Roméo Elvis. Après Laurence Bibot, Angèle, Mamy Pilou (la mère de Marka), voici donc le fiston qui vient compléter le casting. Il ne reste plus, si le confinement venait à être prolongé, qu’à rassembler tout ce beau monde prochainement…