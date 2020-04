Cela faisait des années que Marka rongeait son frein. Il y a bien eu la résurrection d’"Allez Allez", la nouvelle version d’"Accouplés" avec les Négresses Vertes et les concerts qu’il donne le samedi soir sur Facebook pour chasser la morosité du confinement, mais quid d’un album ? Désormais, on peut le dire, le plus fidèle des fidèles supporters du RWDM va en dégainer un tout nouveau quand la situation sera redevenue un peu plus normale. Son titre : Virilis sed correctum.

En attendant, il a sorti vendredi un nouveau single qui en est extrait : "Si demain je reviens". Un titre fait de bonne humeur, d’un refrain accrocheur et qui traduit aussi toutes les couleurs de l’arc-en-ciel par lesquelles Marka est passé ces dernières années et passe encore maintenant. Car c’est presque un miracle si cette chanson sort aujourd’hui.

"‘Si demain je reviens’ n’a pas été écrite pour le confinement, explique-t-il. Cette question, on se la posait avant, même si ces mots résonnent de façon particulière aujourd’hui car on se demande comment on va revenir du confinement. Avec Roméo Elvis et Angèle, j’ai deux enfants qui trustent les hit-parades depuis quatre ans. Et moi, ça fait quatre ans que je trépigne d’impatience pour sortir un album mais que je flippe en me demandant s’il y a encore de la place pour un papy comme moi."

Vous flippiez ?

