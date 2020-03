Le chanteur est un des premiers à avoir donné un concert sur ses réseaux sociaux avant même les mesures strictes de confinement.

Samedi dernier, bien installé dans son fauteuil, Marka a régalé ses fans avec un concert en deux parties. Un “live at home” contre la morosité ambiante avait-il écrit. Il avait promis des surprises et il a tenu parole, plongeant dans son répertoire pour en extraire des chansons plus jouées sur scène depuis des lustres, des inédits et en proposant des reprises de MC Solaar et de ses enfants, Angèle et Roméo Elvis.

Ce samedi 21 mars, il remet le couvert, toujours à 19 h 45, pour une demi-heure de concert.

À nouveau, il promet des surprises qui ne devraient pas nous décevoir souligne-t-il dans la vidéo d’annonce qu’il a publié sur sa page Facebook. Impossible de lui arracher le moindre détail, si ce n’est qu’il y aura encore des reprises au menu, ainsi que de nouveaux inédits. Bref, Marka a déclaré la guerre à la morosité ambiante et il n’entend pas baisser les bras de sitôt.

En attendant, son double set du week-end dernier est à revoir ici.