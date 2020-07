"Quand tu t’apprêtes à prendre la pose mais que ton fils veut de l’attention…" : c’est avec ce commentaire sibyllin que Matt Pokora a fait fondre ses fans sur Instagram.

Le chanteur, qui a passé son confinement en famille à Los Angeles, redonne donc de ses nouvelles et en profite pour faire découvrir sa couleur de l’été : le blond platine.

Et, bonne nouvelle pour l’artiste qui a tant souffert de l’annulation de ses concerts - il était déçu et frustré de ne plus pouvoir faire ce qu’il aime le plus au monde : si tout va bien, il sera celui qui rouvrira les portes du AccorHotels Arena le 15 septembre. En attendant, il pouponne, puisque son petit Isaiah, né le 20 janvier, vient de fêter ses 6 mois.