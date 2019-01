En mai 2016, après plus de deux décennies de bons et musicaux services, Jean-Jacques Goldman annonçait qu’il quittait la troupe des Enfoirés pour se consacrer à des projets personnels, notamment de voyage.



En cette année anniversaire - le 30e - de la troupe, les rumeurs d’un retour allaient bon train depuis quelques semaines. De faux espoirs, selon la directrice artistique des Enfoirés, Anne Marcassus. "Nous lui posons encore quelques questions quand on travaille le spectacle, mais il ne souhaite plus s’immiscer dans le processus et nous fait toute confiance", a-t-elle confirmé auprès de nos confrères de Sud Ouest.