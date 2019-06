Cinquante ans après son premier 45 tours, Maxime Le Forestier revient avec un nouvel album. Paraître ou ne pas être propose dix morceaux épurés, d’une redoutable simplicité et sobriété. Un seizième opus acoustique où l’interprète de "San Francisco" aborde l’état de la planète, le souci de l’image et la fin de l’innocence dans un mélange d’ironie et de tendresse. Son fils, Arthur Le Forestier, l’accompagne à la guitare tout au long du disque et chante sur le titre "Mon ruisseau". L’instrument fétiche du chanteur de 70 ans, la guitare, est l’un des éléments centraux de cette plaque. Il lui rend d’ailleurs hommage dans sa chanson "Avec une guitare", où il déclare son amour à sa première gratte. Un album de haute qualité, tranquille, qui fait du bien.

(...)