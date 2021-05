Le couperet est brutalement tombé. Dans un message posté lundi sur ses réseaux sociaux, le groupe de trash metal Megadeth a annoncé se séparer de son bassiste David Ellefson, également cofondateur de la formation californienne. “Nous informons nos fans que David Ellefson ne joue désormais plus avec Megadeth. Nos chemins se séparent officiellement. Cette décision n’a pas été prise à la légère”, peut-on lire sous le plume de Dave Mustaine, l’autre cofondateur.

En cause : des vidéos et des messages à caractère sexuel en compagnie d’une jeune femme qui n’est pas son épouse et qui circulent sur le web depuis plusieurs jours.

Avant de désactiver son compte Twitter, sa page Facebook personnelle et avoir passé son Instagram en mode privé, le bassiste de Megadeth avait évoqué la situation embarrassante dans laquelle il s’est retrouvé. “Bien que je n’en sois pas fier, il s’agit d’interactions privées et adultes qui ont été sorties de leur contexte et manipulées pour infliger un maximum de dommages à ma réputation, ma carrière et ma famille.”

La polémique a cependant pris de l’ampleur lorsque certains ont mis en avant que la jeune femme concernée est mineure. Celle-ci s’est aussi exprimée sur les réseaux sociaux et nie. Elle nie être mineure, affirme avoir été consentante et regrette d’avoir naïvement partagé les vidéos en question. “Je suis la fille dont les gens parlent dans les articles sur David Ellefson en ce moment et je veux juste raconter ma version de l’histoire parce que les gens partagent des informations erronées et que la situation est en train de devenir incontrôlable. Oui, ces appels vidéo ont bien eu lieu, mais c’est moi qui les ai initiés et je n’ai jamais été mineure, j’ai toujours été une adulte consentante. Rien d’inapproprié ne s’est produit avant cela. Tout était consensuel, je ne suis pas une victime et je n’ai pas été manipulée le moins du monde parce que c’est moi qui les ai initiés. J’ai juste été assez naïve pour les enregistrer et les partager avec un ami sans la permission de [David Ellefson]. Au final, tout était consensuel et tout se passait en ligne.”

Des dénégations manifestement insuffisantes aux yeux de Dave Mustaine qui, dans son message, a précisé : “Bien que certains détails de la situation nous échappent, et vu la tension de cette relation, ce qui a été révélé nous paraît suffisant pour savoir qu’il nous est désormais impossible de continuer à travailler ensemble.”