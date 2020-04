Marc-Olivier Fogiel et Pierre Lescure ont rendu homme à Christophe.

"Ces hommages, tu les trouverais disproportionnés. Ils sont pourtant tellement mérités mon AMI… Ceux qui te connaissent perdent un être à part. Merci pour ces nuits à refaire le monde. Tristesse infinie", glisse Marc-Olivier Fogiel.

"Christophe est parti. Il s’est éteint en début de soirée à l’hôpital de Brest. Lucie, sa fille, était près de lui. On pense à lui, à elle, à ses proches. On se connaissait depuis 1965. Une vie. Mais toutes et tous, nous avons des paroles et des refrains de lui. Sa voix unique", nous dit Pierre Lescure.