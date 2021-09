© Reporters / MPTV

Dans l'interview qu'il a donnée au Sun, Tito déclare que Michael Jackson "a laissé quelques choses derrière lui" et qu'"il y a encore de la musique à sortir." "Ce serait agréable d'être de nouveau sur un album avec Michael. Nous serions prêts à essayer tout ce qui pourrait fonctionner, et voir où cela pourrait mener."

L’idée est de créer un ou de nouveaux titres sur base du matériel de Michael Jackson et resté inutilisé à ce jour. Mais la décision n’appartient pas exclusivement à la famille de la star. En effet, en 2016, Sony a acquis auprès de la structure qui gère le patrimoine du roi de la pop la moitié des droits que celui-ci détenait dans la filiale Sony/ATV Music publishing. Autrement dit, la major a mis la main sur le catalogue musical que s’était constitué Michael Jackson, qui, entre autres, comportait les chansons écrites par Lennon et McCartney. Coût de la transaction : 750 millions de dollars. “C’est au-delà de notre contrôle, a confié Tito Jackson, mais ils essaient toujours d’obtenir notre participation et nous sommes heureux de la leur donner.”

Est-ce la résurrection d’Abba qui a donné des idées au guitariste de la fratrie Jackson ? Dans un entretien accordé au, Tito, 67 ans, laisse entendre qu’avec ses autres frères Jackie, Jermaine et Marlon, il planche actuellement sur un nouvel album des Jackson Five, 32 ans après le dernier en date,paru en 1989 sous le nom de The Jacksons. Une plaque qui pourrait contenir des inédits avec Michael Jackson décédé en 2009. De quoi faire mousser l’affaire.