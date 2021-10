Drôle de destin que celui de Michael Jones. Après avoir écumé le Pays de Galles et la Normandie avec ses formations précédentes, il intègre Taï Phong à la fin des années 70. Il y remplace Jean-Jacques Goldman qui ne souhaite pas partir en tournée. Un peu plus tard, JJG, parti voler de ses propres ailes, le rappellera pour… former son groupe de scène. Pendant près de 20 ans, ils sont restés inséparables, jusqu’à ce que Goldman décide de ne plus donner de concerts, ni, jusqu’à présent, d’enregistrer de nouvel album sous son nom. Tout cela s’accompagne d’une retraite médiatique qui fait de Michael Jones une sorte de porte-parole quand il est question de l’œuvre du golden-boy de la chanson française.