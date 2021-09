Dans le journal La Provence, Michael Jones avait commenté le 28 août son départ des. Et il n'avait pas été tendre avec la jeune génération. "expliquait le guitariste franco-gallois. "

Visiblement, tout le monde n'est pas du même avis que Michael Jones, le succès des Enfoirés est toujours énorme en 2021 et surtout le nombre de repas distribués n'a jamais été si grand: 13635 millions en 2019/2020 contre 8.5 millions en 89/86.

Pour un chroniqueur de l'émission C à vous, sur France5, "c'est rude. C'est un jugement artistique générationnel." Et autour de la table de l'émission, il y avait aussi Barbara Pravi à qui on n'a visiblement pas encore proposé de rejoindre la bande créée il y a des années par Coluche. Mais la 2e de la dernière édition de l'Eurovision n'est pas contre l'idée de rejoindre le spectacle. En attendant, elle a son avis sur les déclarations de Michael Jones.

"Je trouve ça formidable que Slimane ait fait la chanson, parce que c'est merveilleux de mettre en avant de jeunes auteurs-compositeurs. Il y a très peu d'endroits où c'est possible, l'Eurovision en fait partie. C'est pour ça que je trouve que c'est une très belle émission. Et du coup je trouve que c'est un peu une réflexion de vieux con", tacle la chanteuse.