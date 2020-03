C'était en octobre 1978, lors d'une cérémonie funèbre parisienne, sans office religieux, qui réunissait les amis de Jacques Brel , décédé le 9. C'était juste avant le départ du corps vers les îles Marquises où le chanteur, selon sa volonté, a été inhumé. L'image était forte : Miche et Maddly dans les bras l'une de l'autre. On serait tenté de dire les deux femmes du chanteur. Celle qui portait son nom et qui menait une vie discrète à Bruxelles ; l'autre qui l'a accompagné en Polynésie et qui a vécu auprès de lui les quatre dernières années de sa vie.