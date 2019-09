Moment émotion aux Grosses Têtes.





L'animateur en a également profité pour revenir sur les tensions entre la France et le Brésil. "Avez-vous des nouvelles de votre président?", a-t-il demandé à Cristina Cordula, originaire du Brésil. Michel Drucker n'a visiblement pas apprécié les propos que le chef d'Etat a tenu vis-à-vis de l'épouse d'Emmanuel Macron. Alors que la présentatrice des Reines du Shopping lui chante "Bon anniversaire" en brésilien, Drucker lui répond ironiquement: "Votre président, il devrait chanter ça à Brigitte Macron".













"J'ai honte, c'est une catastrophe", s'excuse encore une fois Cristina Cordula au nom de son président, Jair Bolsonaro.

L'occasion pour ce dernier de revenir sur un message que lui avait envoyé Johnny Hallyday, quelques jours avant sa mort. Ce message, Michel Drucker l'avait déjà évoqué avec Thomas Dutronc lors de l'enregistrement de son émissionvoici un an. Mais l'animateur est revenu sur le sujet. "J'ai été jeune tellement longtemps que je ne me suis pas vu vieillir", lui avait ainsi écrit le défunt chanteur, grand ami du présentateur. "Et bien, c'est mon cas", a reconnu Drucker avec émotion.