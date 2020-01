Une comédie musicale basée sur ses plus grands tubes est annoncée. Elle a reçu la bénédiction du chanteur retraité.

Michel Sardou vous manque depuis qu’il a raccroché le micro en avril 2018 ? Réjouissez-vous, il vous revient déjà. Non pas qu’il ait changé d’avis, mais il sera au cœur d’une comédie musicale qui doit voir le jour en 2021 à Lille avant de s’installer à Paris, révèle Le Parisien. À l’origine de l’initiative, il y a Franck Montel, le directeur de Chérie FM en France. Il a écrit le synopsis du projet, " un Mamma Mia à la française autour des chanson de Michel Sardou ", explique-t-il dans les pages du quotidien.

Baptisé Je vais t’aimer, le spectacle ne racontera pas la carrière du chanteur mais une histoire basée sur une vingtaine de classiques qui ont accompagné la vie de son public. Dit comme ça, cela reste encore très nébuleux mais l’idée a séduit le principal intéressé puisque Michel Sardou a donné son feu vert. " C’est l’idée de cette comédie musicale qui m’a plu, car elle permet aux gens qui aiment mes chansons de les entendre à nouveau au service d’une histoire que j’espère bonne ", a-t-il confié au Parisien. Ce n’était pas gagné d’avance. L’artiste est notoirement connu pour n’en faire qu’à sa tête et s’être brouillé avec de très nombreuses personnes et beaucoup de collaborateurs. " Il se demandait au départ si ses chansons pouvaient fonctionner dans une comédie musicale , a confié Franck Montel. Mais il a lu le livret et il a aimé. "

La production mise gros sur ce spectacle qualifié de familial. Il y aura beaucoup de chorégraphies et d’écrans vidéo, mais aussi de grandes voix, apprend-on dans Le Parisien. " Celles-ci sont de retour ", juge Roberto Ciurleo, ex-patron de radio désormais producteur de spectacles. Il est à la manœuvre de cette comédie musicale pour laquelle il a déjà débauché le canadien Scott Price, directeur musical de Céline Dion.

Les castings commenceront en avril prochain. Rendez-vous ensuite en septembre à Lille pour la première. Puis certainement à Paris.