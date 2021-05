Malgré le soleil printanier, il faisait froid, à Paris, ce jour-là. Et puisque, pour cause de Covid, de nombreux Thalys sont toujours supprimés, nous étions gare du Nord à 10 h 30 pour un rendez-vous prévu chez Michel Sardou à… 15 h. Malgré deux heures de marche, nous voici donc au bas de son immeuble, dans un square, avec plus de deux heures d’avance. Quand l’attachée de presse l’apprend, ni une ni deux, elle appelle Anne-Marie Périer, l’épouse et la bonne fée de Michel, pour lui expliquer l’affaire. SMS : "Il vous attend." Trois minutes plus tard, nous voici donc au chaud, entouré de toute la sollicitude du couple, qui propose un en-cas, un yaourt, une boisson chaude après ces péripéties matinales. Michel Sardou s’installe, nous raconte à quel point il se réjouit que lui et son épouse aient pu être vaccinés puis la conversation s’engage sur l’objet de notre visite : la parution de Je ne suis pas mort… je dors, deuxième essai autobiographique du comédien et ex-"artiste de variété", comme il le dit fièrement dans "Le rire du sergent ".

" Mon éditeur m’avait demandé de refaire un livre, qui serait un peu moins ‘romancé’", explique-t-il, avant d’être interrompu par… deux perruches, très bavardes, qui volettent dans une cage près de la fenêtre. " Vous voyez, quand je parle, elles parlent ", rigole-t-il. " Il faut qu’elles répondent à ma place… Bref, pendant le confinement, où je m’ennuyais quand même beaucoup - lire, regarder des films, jouer aux échecs, au bout d’un moment, on s’emmerde. Et encore, je n’ai pas à me plaindre, j’étais à la campagne, en Normandie. Je me suis dit que j’allais m’y mettre. Si ça venait, ça venait. Si pas… Parce que je ne fais pas de plan, comme pour les chansons : c’est une ligne après l’autre ! Et c’est venu. Ça m’a permis, pendant deux mois, d’avoir des après-midi occupés et de ne pas tourner en rond dans ma petite maison. "