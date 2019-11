Le rappeur marseillais Soprano, élu artiste de l'année à trois reprises aux NRJ Music Awards (2016,2017 et 2018), et l'artiste pop libanais Mika sont les premières têtes d'affiche confirmées de la 27e édition des Francofolies de Spa qui se tiendra du vendredi 17 juillet au lundi 20 juillet, ont annoncé vendredi les organisateurs.

Un événement doublement unique puisque les deux artistes se produiront en exclusivité cet été dans la Perle des Ardennes, leurs concerts programmés à la mi-décembre 2019 à Bruxelles affichant complets. Il s'agit aussi pour ces deux ex-coaches de The Voice France d'une première à Spa. Mika avait par contre déjà foulé la scène liégeoise des Ardentes en 2011 et 2013.

Mika, propulsé sur les devants de la scène en 2007 avec ses tubes planétaires "Relax, take it easy" et "Grace Kelly", occupe depuis une place bien à lui dans le monde de la pop. Sa joie contagieuse et ses performances colorées l'ont conduit à mener des tournées à guichets fermés et à enchaîner les tubes dans le monde entier.

Ses albums, vendus à plusieurs millions d'exemplaires, lui ont permis de remporter de nombreux prix parmi les Brit, Grammys et autres MTV Awards.

Son dernier album "My name is Michael Holbrook", qui renoue clairement avec la singularité de ses premiers tubes, est déjà bien classé dans les charts et son concert à Forest-National est complet. Il se produira aux Francofolies le 17 juillet.

Quant à Soprano, son incomparable popularité tient "dans son état d'esprit qui livre en toutes circonstances des titres positifs et plein d'espoir et dans sa volonté sans cesse plus affirmée de marier les genres", estiment les organisateurs spadois.

Il cumule pas moins de deux millions de disques vendus dont deux disques de diamant, plus d'un milliard de vues sur Youtube et de multiples récompenses. Au vu du succès colossal de son dernier album "Phoenix", il vient d'en sortir une réédition "Du Phoenix aux étoiles", comprenant 8 nouveaux titres dont des featurings avec Ninho, Jul et Alonzo. Sa prochaine date bruxelloise affiche également complet. Il sera sur la scène spadoise le 18 juillet.

Près de 2.000 abonnements au prix de 103,50 euros ont d'ores et déjà trouvé acquéreur et cette double annonce va booster leur écoulement, prévoient les organisateurs, qui annoncent également le passage tout prochainement à 123,5 euros.

Les tickets journaliers des 17 et 18 juillet sont quant à eux en vente dès ce jour sur le site du festival, à la FNAC, à l'Office du Tourisme de Spa et dans le réseau Night & Day.

Les organisateurs annoncent également que les moins de 10 ans et les plus de 70 ans devront désormais s'acquitter de 10 euros (ticket journalier) ou de 25 euros (pass 4 jours) afin de participer au festival alors que la gratuité leur était au préalable accordée. Ils justifient cette modification pour des raisons de sécurité et de gestion de flux.