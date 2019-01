Mercredi prochain, le 30 janvier, le public de l’Ancienne Belgique vibrera au son des tubes de David Bowie avec A Bowie Celebration, un concert hommage rassemblant des musiciens ayant pratiquement tous collaboré avec le Thin White Duke décédé voici trois ans. Parmi eux, Mike Garson, collaborateur de l’artiste depuis la nuit des temps.

Les deux hommes se rencontrent en 1972. À l’époque, Bowie débarque à New York pour inaugurer le volet américain de son mythique Ziggy Stardust Tour. Le guitariste Mick Ronson et les Spiders From Mars sont évidemment de la partie, mais le groupe n’a curieusement pas recruté de pianiste pour l’occasion. Il faut en trouver un sur place. Grands amateurs de musique d’avant-garde et de free-jazz, Bowie et Ronson se tournent vers la chanteuse/pianiste Annette Peacock qui décline mais renvoie les deux compères vers l’un de ses pianistes - Mike Garson - totalement inconnu du grand public.

(...)