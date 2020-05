On ne présente plus Milow. Natif de Borgerhout, le Belge aujourd’hui âgé de 38 ans s’était fait remarquer au milieu des années 2000 lors du concours Humo Rock Rally avec une reprise de Bruce Springsteen avant de connaître un succès international en 2008 avec une autre reprise, celle d’"Ayo Technology", initialement interprétée par 50 Cent, Justin Timbelake et Timbaland.

Milow, qui vient de sortir un nouveau single intitulé "Whatever It Takes" et un live accompagné d’un orchestre, partage aujourd’hui son temps entre l’Europe et la Californie où la pandémie l’a coincé. "Je suis arrivé le 5 mars et une semaine plus tard, le confinement a été décrété. Il ne m’était plus possible de revenir en Europe alors que je devais y donner des concerts en avril. J’en avais 50 au programme, de même que des projets pour la suite de l’année. Mais tout cela est remis en cause. C’est une année bizarre, je ne suis pas habitué à ne pas être sur scène. En plus, depuis que nous sommes confinés, il pleut ici, ce qui n’arrive habituellement jamais en mars et en avril. C’est symbolique au regard de la situation."

Qu’est-ce qui vous a amené à vous installer en partie à Los Angeles ?

(...)