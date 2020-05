Moby n’a plus rien à vendre. Cela fait bien longtemps que le New-Yorkais de 54 ans, désormais installé à Los Angeles, a tiré un trait sur tout ce qui touche à la promotion de ce qu’il fait comme musicien, comme producteur ou comme photographe. Depuis une décennie, il reverse tout l’argent qu’il gagne à des associations de défense des droits de l’homme ou des animaux. Ou encore à celles qui luttent contre le changement climatique.

Rien ne l’oblige donc à donner des interviews alors que sort ce vendredi 15 mai son nouvel album, All Visible Objects. Il est pourtant au rendez-vous et il est même très bavard. Nous sommes au début du mois d’avril. Après l’Europe, la tornade Covid-19 s’abat sur les États-Unis et sa ville natale. Bien qu’écrits avant la pandémie, certains titres résonnent de manière étrange avec le moment vécu, fait-on remarquer à l’artiste engagé qu’il est. On pense à "Refuge", "One Last Time" ou "Too Much Change". "Ce n’est pas comme si le monde dans lequel nous vivons était parfait avant que le coronavirus ne débarque , fait-il remarquer.

(...)