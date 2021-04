Avec 75 ans au compteur, Sheila fêtera bientôt ses 60 ans de carrière. L’occasion de sortir son disque le plus personnel dans lequel la chanteuse se confesse comme jamais. "Je n’ai pas osé le faire avant", nous confie celle qui n’avait plus réalisé un opus avec des compositions originales depuis 9 ans. "Mais cette idée a mûri dans ma tête depuis 4 ans… Je voulais retravailler avec tous les gens qui avaient participé à la carrière que j’ai depuis mes débuts." Alors, évidemment, dans les années 60 et fastes de son parcours, beaucoup ont disparu. "Ceux qui restent, beaucoup sont aussi à la retraite", poursuit celle qui a vendu plus de 85 millions d’albums et dont le dernier se nomme Venue d’ailleurs. "Et ils n’ont pas envie de foutre grand-chose donc j’ai cherché des idées venues d’ailleurs. J’ai commencé par demander à Nile Rodgers et puis Keith Olsen parce que ce sont deux personnalités très importantes qui ont fait des marches énormes dans ma carrière. Sans eux, ce projet n’était pas réalisable. Nile a dit oui tout de suite. Quant à Keith, malheureusement, il est parti il y a quelques mois… Si je l’avais écouté, il m’aurait fait un triple album !"

Les pionniers de votre carrière à nouveau derrière vous. La boucle est bouclée ?