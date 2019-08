Le compositeur de musique électronique frnçais Fred Rister, à l'origine de tubes planétaires comme "I Gotta Feeling" des Black Eyed Peas et compositeur de l'ombre du DJ français David Guetta, est mort à l'âge de 58 ans, a-t-on appris mardi de sources concordantes.

Producteur et compositeur originaire de Dunkerque, dans le nord de la France, il a collaboré avec David Guetta depuis les années 2000 et co-écrit plusieurs grands succès, remportant notamment en 2010 un Grammy Award pour le titre "When Love Takes Over".

Il avait souffert de plusieurs cancers et arrêté ses traitements en 2017.

"C'était pour ses amis un soleil, pour d'autres un sacré bonhomme, une personne sur qui l'on pouvait compter, un homme qui nous fait danser", ont écrit mardi soir des proches sur sa page Facebook.

La maison d'édition Séguier, qui a publié son livre "Faire danser les gens", a confirmé son décès.