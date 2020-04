Une nouvelle initiative -belge!- pour faire vivre la musique en pleine période de confinement. Sur Music Is Alive, les artistes du monde entier vous invitent chez eux pour une session home-made

"Pas de confinement pour la musique!" A l'instar du Sofa festival initié par Warner Music France (avec notamment Alain Souchon, Christophe Maé et Lenni-Kim à l'affiche), les rendez-vous musicaux depuis son salon se multiplient sur la Toile. A commencer par ce joli projet belge, une collection de contenus musicaux, qui en est déjà à plus de 200 vidéos sur leur site, Music Is Alive. "Music is Alive réunit, sur une même plateforme, les initiatives positives pour faire face à cette situation sans précédent, peut-on lire dans le communiqué de la société This Side Up, gérée par Olivier Biron, très actif dans le milieu musical. Des lives et home-sessions diffusés sur les réseaux sociaux par des artistes et qui nous réconfortent. Pour se rapprocher, se rassurer, partager et essayer de continuer à vivre la musique, ensemble."

De Loïc Nottet à Chris Martin (Coldplay) en passant par Christine and The Queen

"Les artistes vous invitent dans leur cuisine ou dans leur salon, pour une session home-made, dont la qualité visuelle et sonore est parfois à elle seule un statement artisanal, mais qui ont toutes le mérite de créer une émotion, poursuit le communiqué qui précise aussi que le public peut les suivre via leur compte Facebook. Ces contenus sont partagés sur Music is Alive et restent hébergés sur les plateformes où ils ont été publiés à la source. Les artistes qui le souhaitent peuvent également soumettre une vidéo via le site."

Parmi les 226 vidéos déjà en ligne sur la plateforme, on retrouve par exemple un duo entre Camila Cabello et Shawn Mendes mais aussi la Belge Selah Sue à la guitare depuis son lit, M dans son living, Chris Martin (Coldplay) ou Typh Barrow au piano, Christine and The Queen, Raphaël, Benjamin Biolay, Milky Chance, Hozier, Sam Smith, Loïc Nottet, Henri Dès et on en passe. Sans oublier des dj's set ou encore cette chanson "Corona" écrite spécialement pour l'occasion par Céléna Sophia.

Bref, tout un programme de mini-concerts -belges, français et étrangers- à la maison.