Les Rolling Stones, R.E.M., Elton John… Des dizaines d’artistes viennent de signer une lettre ouverte.

Lors de ses rassemblements de campagne ces dernières années, Donald Trump a choisi de diffuser des musiques de Rihanna, Adèle, Tom Petty ou encore Pharrell Williams. Une utilisation sans accord, dénoncée par les artistes qui refusent d’être associés aux idées conservatrices de celui qui se décrit comme un "guerrier solitaire". Il y a quelques jours, le titre "In The End" de Linkin Park a été partagé sur le compte Twitter de l’ancien magnat de l’immobilier. Quelques heures plus tard, la vidéo est désactivée par le réseau social après un signalement pour atteinte aux droits d’auteur. Et oui, ces règles s’appliquent même au Président des États-Unis.