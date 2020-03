La période de confinement débouche parfois sur des comportements que personne n’avait imaginés. Et on ne parle pas ici des stocks de papier toilette ou d’armes.

Depuis le début de l’année, le streaming musical augmente systématiquement chaque semaine, à une exception près. Mais depuis qu’on reste chez soi, c’est l’inverse. Selon Alpha Data, en moyenne, les grandes plateformes de streaming musical ont enregistré une baisse de 7,6 % du trafic.

Avec des nuances. Les chansons pour enfants gagnent du terrain (+3,8 %), tout comme le classique (+1,5 %) et la folk (+2,8 %). Au rayon des perdants se retrouvent la pop (-8,3 %), le hip-hop (-8,6 %), le R&B (-11,6 %) et la musique latinos (-14,2 %).

En Angleterre, l’Official Listening List, basée les morceaux les plus écoutés, montre un retour en force des tubes classiques. Voici son top 10 :

1. You’ll Never Walk Alone (Gerry and the Pacemakers)

2. Locked Up (Akon)

3. Don’t Stand So Close To Me (The Police)

4. Lost (Frank Ocean)

5. Lonely (Akon)

6. Move Your Feet (Junior Senior)

7. Imagine (John Lennon)

8. It’s the End of the World as We Know It (REM)

9. Reach (S Club 7)

10. Everybody Hurts (REM)

Étonnant, non ?