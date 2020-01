L’ancien big boss (et fondateur !) de Classic 21 est un homme de passion. La radio, le public, les émotions et les longues chevauchées à moto sur les plus improbables (et belles) routes des États-Unis, il adore. Et la musique, n’en parlons pas ! Cela fait 40 ans qu’il martèle sa batterie avec Machiavel ou s’en donne à cœur joie au micro avec ses amis sur un projet comme Marc Ysaye and Friends. Qu’avait-il donc à se lancer dans l’enregistrement d’un album solo ? "C’est une envie, presque un besoin, confie-t-il. J’ai fait 15 ou 16 albums avec Machiavel en tant que batteur, je ne suis donc pas en manque de faire des disques. C’est plutôt une manière de me mesurer à moi-même, de me reconnecter. J’ai pratiqué un métier, la radio, qui a été trépidant pendant 38 ans. J’ai eu des réussites dont je suis très fier mais ça bouffe et parfois, ça empêche de se retrouver. Avec cet album, j’ai pris le temps de le faire."

Vous avez besoin de vous défier ?