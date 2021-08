Sauf à avoir passé la dernière décennie sur une île déserte ou au fond d’une grotte, le nom de Thomas Mustin ne doit pas vous être inconnu. Vous l’avez vu au générique d’une dizaine de films et de quelques séries à succès comme la première saison de La Trêve ou la deuxième d’Unité 42. En 2019, il avait été récompensé par le Magritte du meilleur espoir masculin du cinéma belge et sur des scènes de théâtre dans Roméo et Juliette.

Et si cela ne suffisait pas pour raviver vos souvenirs, c’est aussi lui qui se cache derrière le nom de scène Mustii, auteur d’une poignée de single dont le remarqué 21st Century Boy et d’un album tout aussi excellent portant le même titre.

Rappelons qu’en 2016, il était nommé à six reprises lors des D6bels Music Awards : Artiste solo masculin, Concert, Artiste/groupe Pure FM, Révélation, Clip Vidéo et Auteur-compositeur. Il était reparti de la cérémonie avec le titre de Révélation de l’année.

Artiste aux multiples talents, il a, comme tous les autres, pris de plein fouet la pandémie de Covid-19 qui l’a privé d’activité pendant de trop longs mois. Et si la scène n’a pas encore tout à fait repris pour lui, les tournages ont bien recommencé, prenant le pas sur la musique. En juin dernier, il était à Paris pour un projet qui l’emballe vraiment beaucoup. "Je ne fais quasiment pas de musique en ce moment", nous confiait-il. "C’est étrange parce que le nouvel album est prêt. Pour le moment, je suis à fond dans la dernière ligne droite du tournage d’une série qui s’appelle L’île aux trente cercueils. C’est une saison de six épisodes qui sortira l’année prochaine, avec Virginie Ledoyen et Charles Berling. Je suis impatient de revenir à la musique mais c’est un super rôle, je m’éclate vraiment. Ça me rappelle aussi que le jeu et faire l’acteur, c’est mon premier métier et mon rêve. Je m’épanouis hyper fort. La musique me manque mais je suis très content d’être sur ce tournage."

La série a existé dans les années 80 mais elle ne se déroulait pas à Paris. C’était en Bretagne, non ?

"C’est une adaptation du livre de Maurice Leblanc. Il ne situe pas vraiment où se trouve l’île en question. Elle s’appelle Sarek. Les noms utilisés ont une consonance qui fait penser à la Bretagne, de même que la façon qu’il a de décrire l’environnement. Nous y avons tourné une partie de la série et le reste en studio, à Paris, à Brie-sur-Marne, juste à côté de là où se tourne le prochain Astérix. Ce sont deux univers et ambiances différentes mais on se côtoie et c’est assez drôle. Il y a aussi un autre film qui se tourne toujours au même endroit, avec Mel Gibson. On le voit parfois dans son car-loge ; entrain d’écouter Johnny Cash à fond. C’est particulier mais c’est cool."

Mel Gibson n’écoute pas Mustii ?

"Je vais lui proposer et mettre un CD sur le pas de sa porte. Ceci dit, il a dix gardes du corps, ça risque d’être un peu compliqué. (rire)"

Votre dernier single en date s’intitule Alien. C’est la porte d’entrée du prochain album ?

"C’est la première petite touche qui montre un virage plus organique, plus électrique. Ça me tenait à cœur. C’est aussi un titre que je suis impatient de jouer en live. Il ne représente cependant pas complètement l’album à venir. Ce dernier emprunte pas mal de chemins, il est assez varié. Je n’ai pas trop envie d’en dire plus. Je veux semer les graines une à une et vous montrer tout ça l’année prochaine en concert."

L’album est prévu pour quand ?

"Il est terminé. Je pourrais le sortir demain mais je préfère prendre mon temps et faire monter la sauce. Et puis, je dois finir mes tournages. Sauf si les circonstances (la pandémie de Covid-19, NdlR.) l’en empêchent, la sortie est prévue pour la fin de l’année. Tout peut arriver et je m’attends à tout. Mais il faut que ça cesse. Moi aussi, j’ai envie de chanter et de danser. Il faut rester optimiste."

Ce nouveau single, n’est-il pas un des morceaux les plus durs de votre répertoire ?

"Je voulais ce côté badass, assez dur. C’est lié à la thématique de l’album qui est, d’une certaine manière, assez dure. C’est une manière aussi d’introduire le personnage central de l’album qui est mon oncle. Il était atteint de schizophrénie. C’est un hommage que je lui rends. Quand je parle d’alien, ce n’est évidemment pas un terme péjoratif. C’est une manière de le mettre en avant, de le voir comme quelqu’un d’extraordinaire au sens premier du terme."

C’est l’alien que l’on a en soi lorsqu’on est atteint de schizophrénie ?

"Oui, c’est le fait d’avoir une vision du monde un peu différente de celle des autres et de vivre selon d’autres normes. Dans ma démarche, il y a un vrai sens positif dans ce mot. Ce n’est ni un rejet, ni une critique, bien au contraire."

Sachez enfin que les représentations d’Hamlet, la pièce de Shakespeare revisitée de façon très rock’n’roll par le metteur en scène Emmanuel Dekoninck et qui était à l’affiche du Théâtre de Namur juste avant le premier confinement, reprendront l’année prochaine. Avec dans le rôle d’Hamlet, Thomas Mustin, bien évidemment.

David Bowie, le père fondateur

Parler musique avec Thomas Mustin, c’est brasser large sur le plan des influences. Du haut de ses 30 ans, il se montre d’un grand éclectisme, citant Frank Sinatra et Depeche Mode en passant par Florence + the Machine, Grace Jones et Iggy Pop. Et David Bowie, bien entendu. Il y revient toujours en interview tout en présentant ses excuses tant il lui semble toujours marteler le même clou.

“Pour moi, c’est la base. Si on me parle de musique, c’est sans doute le premier artiste auquel je pense”, explique-t-il. “Ce n’est pas très original mais il est, à mes yeux, fondateur dans l’histoire de la pop moderne, fin du XXe, début du XXIe. Il est indispensable.”

Toutes proportions gardées, il partage avec le Thin White Duke le goût du spectacle et des expérimentations. Mais aussi cette double casquette acteur-chanteur, même si Bowie n’a, au bout du compte, pas tant développé sa carrière à l’écran. Au contraire de Thomas Mustin. “Je me situe d’abord comme acteur et ensuite comme musicien, très modestement. Loin de moi l’idée de me comparer à Bowie, je n’arrive pas à la semelle de ses chaussures”, insiste-t-il. “De par sa carrière, il donne l’impulsion aux artistes. Il leur dit de tester, de goûter à tout, de s’ouvrir aux disciplines et de les croiser. Il ne faut pas avoir peur. Et dans une même discipline, il nous dit qu’il faut continuer à fouiller, ne pas rester sur ses acquis. Cette leçon, j’essaye de me l’imposer tous les jours, à nouveau très modestement. Je suis un fanboy, je ne me compare pas à lui.”

© Reporters/Dalle



Toujours à propos de David Bowie, il glisse une recommandation : l’expo Bowie Odyssée qui se tient à Paris jusqu’à la fin du mois d’août. “Elle se tient au théâtre Palace. C’est un peu le Studio 54 parisien, la grande discothèque qui a vu les grands scandales dans les années 80. Souvenez-vous de Grace Jones nue qui descend d’une échelle. Bowie Odyssée rassemble plein d’objets issus de collections personnelles. C’est vraiment intéressant pour les fans du chanteur. Il n’y avait personne quand j’ai été la voir. Avec la musique de Bowie en fond, c’était assez émouvant. J’ai vécu une expérience qui avait quelque chose de mystique. J’avais envie de pleurer.”

Infos et réservations: https://www.bowie-odyssee-expo.com/