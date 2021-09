Mylène Farmer a 60 ans: portrait d'une artiste hors normes MusiquePortrait Charles Van Dievort © Belgaimage

Fin août, avec quelques jours d’avance sur ses 60 ans qu’elle fête ce dimanche 12 septembre, Mylène Farmer s’est offert un nouveau record en guise de cadeau d’anniversaire. Un de plus, elle qui les collectionne comme Michael Phelps engrangeait les médailles olympiques. En se hissant à la première place des charts français son best of Plus grandir (1986-1996), elle est devenue la première chanteuse française à avoir classé un album au sommet des hit-parades sur cinq décennies différentes. Cela fait d’elle l’égale des Francis Cabrel et Johnny Hallyday, ni plus ni moins. Depuis le milieu des années 80, elle est au sommet tout en cultivant une discrétion absolument unique.