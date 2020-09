Il y a à peine plus d’un an, Mylène Farmer sortait le tout grand jeu avec neuf concerts exceptionnels donnés à La Défense Arena de Paris. Un gigantesque show à faire pâlir d’envie les plus grandes stars américaines avec lequel la plus mystérieuse des chanteuses françaises a rassemblé près de 240 000 fans dans la foulée du succès de son dernier album en date, Désobéissance. Cette résidence comme on appelle cela puisque le spectacle n’a pas tourné faute d’infrastructures suffisamment grandes pour l’accueillir, a fait l’objet d’un film, Live 2019, diffusé en salle avant d’être proposé en DVD et Blu-ray.

Il semblerait que la chanteuse n’ait cependant pas tout dévoilé. Depuis vendredi, jour du 59e anniversaire de la star, un étrange teaser a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Sans l’appui d’aucune image, on y entend Mylène Farmer discuter avec son équipe : "Non. Je me retourne comme ça et je marche. Et hop, après je commence à marcher plus vite et je m’envole. Je fais ce que je veux (rire)." Treize petites secondes placées sous la bannière du hashtag MyleneFarmerLUltimeCreation qui intriguent.

Selon les fans de la flamboyante rousse, ces quelques mots seraient extraits d’un documentaire à venir sur Amazon Prime. Il révélerait l’envers du décor des spectacles de juin 2019, de leur création aux coulisses de l’événement.

Il ne s’agirait donc pas du retour discographique de Mylène Farmer même si 2021 devrait logiquement la voir revenir avec un nouveau projet. En effet, Désobéissance date de 2018 et depuis 2005, chacun des disques de la chanteuse est séparé par deux à trois années. Une surprise n’est donc pas impossible.