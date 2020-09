En guise de prélude à son, la série en trois épisodes qui lui sera consacrée sur Amazon Prime Video à partir du 25 septembre, Mylène Farmer a offert à ses fans un nouveau single. “L’âme dans l’eau” a fait son apparition sur YouTube et les plateformes de streaming sur le coup de minuit. Un titre accompagné d’un clip composé d’images du montage et des coulisses des neuf spectacles qu’elle a donné en juin 2019 à La Défense Arena, à Paris.

Cette chanson a manifestement de quoi relancer la rumeur selon laquelle Mylène Farmer pourrait arrêter prochainement ses tournées, voire débrancher définitivement la prise d’une carrière commencée en 1984 avec le single “Maman à tort”, sous la conduite de Laurent Boutonnat. “Mais les songes ont des portes/Qui me mènent là où j’avais pied/Désespoir, le présent l’emporte/Faut-il croire que je suis morte/J’ai l’âme dans l’eau”, chante-t-elle.

“L’âme dans l’eau”, c'est du Mylène Farmer pur jus. Rien à voir cependant avec les productions de ses débuts, ses titres les plus rythmés ou les audaces sonores de Désobéissance. Ici, la chanteuse joue la carte de la nostalgie avec une ballade posée sur des nappes de synthés sur lesquelles elle glisse ses textes aux traditionnels jeux de mots.

Un inédit qui ne l’est pas tant que ça en réalité. Tant les arrangements que la mélodie de la voix sont tirés du titre “Ulay, Oh” du groupe américain How I Became The Bomb crédité dans la vidéo officielle à découvrir sur YouTube.

Le morceau original est consacré à l’artiste allemand Frank Uwe Laysiepen, dit Ulay. Un art perfomer décédé début mars dernier dont les performances touchaient à la relation au corps, à l’espace et à la société. Dans le clip du combo américain, on peut le voir lors d’une prestation donnée au MoMa, à New York, en 2010, lors de laquelle il s’est retrouvé face à son ex-compagne, Marina Abramovic. Ces dernières années, Ulay affichait aussi un intérêt très marqué pour l’eau qui compose l’essentiel de notre corps, en particulier notre cerveau. Faut-il y voir le lien qui connecte le choix de cette composition pour le nouveau single de Mylène Farmer et les paroles qu’elle a posé dessus ?

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle chanson dans le répertoire de Mylène Farmer se retrouvera évidemment dans les épisodes de L’Ultime Création, notamment en guise de générique de fin annonce RTL.