Huit villes, onze concerts… Voilà le secret qui se cachait derrière les mystérieux teasers proposé par Mylène Farmer depuis bientôt deux semaines. Et dans ces huit villes figure... Bruxelles. C’est même là où s’achèvera cette huitième tournée proposée par l’interprète de “Pourvu qu’elles soient douces” et qu'elle vient d'annoncer.

Rendez-vous au Stade Roi Baudouin le 22 juillet... 2023, avec des places mises en vente le vendredi 1er octobre prochain dès 10 heures du matin en exclusivité via le site www.mylenefarmer-nevermore2023.com. La billetterie habituelle ouvrira ses porte trois jours plus tard.

Avant de venir en Belgique, Mylène Farmer commencera sa tournée au Stade Pierre Mauroy de Lille, une autre occasion de la voir sur scène pour ses fans belges. Ce sera le 3 juin 2023. Suivront deux dates à Nantes les 9 et 10 juin, deux autres à Genève les 16 et 17 juin. Le 24 juin, elle se produira à Lyon, le 8 juillet à Marseille et le 15 juillet à Bordeaux. À cela s’ajoutent deux Stades de France, à Paris. Ils sont programmés les 30 juin et 1er juillet.

Pour ceux qui aiment un peu plus d’exotisme, des dates sont à venir en Russie en août et septembre. On le sait, la chanteuse française est une méga star au pays des tsars.

Mylène Farmer reprend donc la route, comme au bon vieux temps serait-on tenté d’écrire. En effet, ses dernières scènes étaient synonymes de résidence à l’U Arena de La Défense, à Paris. C’était en 2019, avec 9 dates.