L’œuvre de Queen est d’une exceptionnelle richesse, faut-il encore le rappeler ? Et plus de 30 ans après mort de Freddie Mercury, on continue d’en apprendre chaque jour un peu plus sur le groupe britannique. Il faut dire que le guitariste Brian May et le batteur Roger Taylor assurent un service après-vente impeccable tout en entretenant la flamme en faisant vivre leurs chansons sur scène. Ils seront d’ailleurs au Sportpaleis d’Anvers le 15 juillet prochain, avec Adam Lambert, pour leur Rhapsody Tour.

Dans un entretien accordé à RTL, en France, à l’occasion de la sortie du livre Queen en 3D, Brian May a fait une confiance qui va en surprendre plus d’un. Elle concerne un des plus gros tubes du groupe, le titre “Radio Ga Ga”, sorti en 1984. “Je peux vous le dire aujourd’hui, explique le guitariste, au début, la chanson (“Radio Ga Ga”, ndlr.) s’appelait “Radio Caca”. C’est la maison de disques, probablement la division française, qui a dit ‘Vous ne pouvez pas intituler ce titre ‘Radio Caca”. On s’est dit ‘OK, appelons-le Radio Ga Ga’”

Sauf que Queen n’est jamais retourné en studio pour réenregistrer sa chanson avec cette modification des paroles ! “Si vous écoutez attentivement, vous entendez “All we hear is Radio Caca”. C’est toujours là, on a rien changé. Mais personne ne l’entend. Vous les Français, devez comprendre plus que n’importe qui.”





Fumisterie, direz-vous. Parce que “caca”, ça n’existe pas en anglais. C’est vrai, mais c’est pourtant bien le “caca” en français auquel le groupe s’est référé pour écrire le morceau. La femme de l’auteur du titre, Roger Taylor, était française et l’un des mots favoris de Félix, leur fils de 3 ans à l’époque, était… “caca”. D’où son utilisation dans la chanson.

Brian May invite donc les fans francophones à se pencher attentivement sur la chanson pour bien entendre que le groupe ne chante pas “Radio Ga Ga” mais “Radio Caca”, au nez et à la barbe de sa maison de disques. On vous laisse juge.