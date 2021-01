Le gestionnaire principal du fonds d'investissement, Merck Mercuriadis, est particulièrement satisfait de la collaboration avec Neil Young. "C'est un accord qui change Hipgnosis à jamais. J'ai acheté mon premier album de Neil Young à l'âge de sept ans. 'Harvest' était mon compagnon et je connais intimement chaque note, chaque mot, chaque pause et chaque silence", a déclaré M. Mercuriadis, par ailleurs ancien manager de Beyoncé, Elton John, Iron Maiden et Guns 'N' Roses.

Neil Young est né en 1945 et est l'un des auteurs-compositeurs-interprètes les plus influents. Il a sorti plus de 40 albums studio et est notamment connu pour les chansons "Harvest Moon", "Heart of Gold" et "Rockin' in the Free World".

En décembre, Universal Music Group avait annoncé qu'il avait acheté l'ensemble du catalogue musical de l'auteur-compositeur-interprète Bob Dylan pour un montant estimé entre 200 et 450 millions de dollars. Il contient plus de 600 chansons de l'artiste, dont certains titres emblématiques tels que "Blowin' In The Wind", "The Times They Are a-Changin" et "Knockin' On Heaven's Door".