C’est une silhouette qui a marqué les années 80. Son apparition dans une publicité pour les jeans Levi’s en 1985 l’a rendu célèbre. Mannequin, Nick Kamen, de son vrai nom Neville Kamen, avait 23 ans lorsqu’il tourne la pub en question. On le voit entrer dans une wasserette, poser ses Ray-Ban sur l’une des machines à laver, déverser un sac de cailloux dans celle-ci et se déshabiller sous les regards réprobateurs d’une mère de famille et des hommes présents.

Il glisse son t-shirt et son pantalon dans le lave-linge et s’en va s’asseoir en boxer... pour le plus grand bonheur de deux femmes également présentes. Voilà 51 secondes qui ont marqué les esprits, le tout imprégné par la mélodie du magnifique “I Heard It Through The Grapevine” de Marvin Gaye.