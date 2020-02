Nilusi, ex-Kids United, se lance en solo. Et sera aussi de retour dans la série

À la fin de Kids United, j’avais une terrible envie de m’émanciper un peu et de partager mes compositions, nous glisse la jeune artiste aujourd’hui âgée de 20 ans. J’avais 18 ans à l’époque, donc c’était pour moi un peu le moment de prendre mon envol (sourire) !"

Si les Kids United ont été les trois années les plus fortes de sa vie et lui ont permis d’avoir "une vision artistique plus poussée", la pression de l’industrie musicale n’était apparemment pas de tout repos. "C’est une jeunesse complètement décalée que j’ai vécue entre les scènes et les voyages, admet celle qui sera en concert au Trianon (Paris) le 20 mars prochain. Ce n’est vraiment pas une enfance qu’on s’attend à avoir. Mais c’est juste une jeunesse à laquelle il faut s’habituer, avec ses points négatifs mais aussi positifs."