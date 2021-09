Universal Musique est sur le point de commémorer le 30e anniversaire de "Nevermind" de Nirvana avec plusieurs rééditions multi-formats. La couverture de cet album devrait rester inchangée, malgré les accusations "d'exploitation sexuelle" portées par Spencer Elden , le bébé aujourd'hui devenu adulte apparaissant nu sur la pochette. Spencer Elden avait porté plainte en août dernier contre les membres du groupe ainsi que la succession de Kurt Cobain, affirmant qu'il ne pouvait pas consentir à être photographié sur la pochette de l'album de 1991.

Avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Nevermind est l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Cette nouvelle réédition risque elle aussi de se vendre comme des petits pains. De ce fait, Maggie Mabie, l'avocate de Spencer Elden, a déclaré qu'elle a demandé à Universal Musique de flouter les organes génitaux de son client sur toutes les futures pochettes de l'album. Elle a ajouté "qu'il est temps de mettre fin à cette exploitation des enfants et à cette violation de la vie privée". L'avocate a expliqué que chaque année, lors de l'anniversaire de la sortie de "Nevermind", Elden doit faire face à une attention renouvelée et indésirable de la part des médias et des fans. Avec cette réédition, il craint à nouveau d'être soumis au mépris du public.

La sortie de l'album est attendue pour le 12 novembre prochain, ce dernier devrait contenir 94 pistes audio.