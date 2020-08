Non, le secteur n’est pas au point mort. Si pour les concerts la situation reste très difficile, les sorties d’albums se multiplient. Avec de belles surprises. Voici notre sélection de l’été.

L’année 2020 semble placée sous le signe du disco. Dua Lipa (" Break My Heart"), Miley Cyrus ("Midnight Sky"), The Weeknd ("Blinding Lights") et bientôt Kylie Minogue sur son prochain album, tous redécouvrent les joies du funk, des rythmes obsédants et de l’esthétique des années 80. Sur son dernier album, Jessie Ware nous donne, elle aussi, rendez-vous directement sur le dance-floor, qui nous manque tant ces derniers temps. Douze pistes entraînantes, sensuelles et intemporelles. On retiendra surtout "Ooh La La", "Soul Control" et "Spotlight". La bande-son parfaite pour prolonger l’été à la rentrée !