Des organisateurs et des salles proposent des spectacles et des prestations live. Au public de jouer les curieux.

Lorsqu’au début décembre dernier Intermills, à Malmedy, a ouvert sa salle de concert, l’équipe n’imaginait pas que quelques semaines plus tard à peine, le ciel lui tomberait sur la tête avec le coronavirus et une fermeture imposée. Pas question cependant pour Lucas Léonard et les siens de baisser les bras.

(...)