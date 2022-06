Le 20 janvier 2018, la nouvelle tombait comme un couperet : Mario Guccio, le chanteur de Machiavel, s’est éteint. Victime d’un cancer, il avait 64 ans. Sa disparition intervenait alors que le groupe s’était lancé dans une tournée baptisée The Early Years. Celle-ci s’était fort logiquement transformée en tournée d’hommage rendu au chanteur décédé, avec Marc Ysaye au micro, chose convenue avec Mario avant sa disparition. Un rendez-vous auquel le public a répondu présent en nombre et avec émotion.

Suite à cette communion avec les fans, il était écrit que l’affaire n’en resterait pas là pour la formation qui a fait ses débuts en 1975 - dans le rock progressif, rappelons-le, avant de changer de registre en 1980, à l’époque du tube "Fly" - et que l’on surnomme le Genesis belge. Marc Ysaye (batterie et chant), Roland De Greef (basse), Christophe Pons (guitares) et Hervé Borbé (claviers) ont décidé de relancer la machine avec un nouvel album à découvrir à la rentrée de septembre, et une nouvelle voix. Une voix adoubée par Mario Guccio lui-même.